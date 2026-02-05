Внук Пугачевой стал востребованным в США: «Зарабатывает больше, чем в России»

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сумел влиться в профессиональную среду в США, начав зарабатывать и продвигать карьеру без привязки к знаменитой фамилии. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на инсайдера из близкого окружения артиста.

По словам источника, Пресняков показал себя за рубежом как профессионал, а затем — благодаря сарафанному радио — начал получать все новые и новые заказы. Сейчас молодой человек продюсирует начинающих исполнителей, записывает свои песни и выступает с каверами хитов России. Среди его работ: съемки концертного видео певицы Дайон Уорвик и легенды кантри-музыки Долли Партон, сотрудничество с Биллом Рэеем — отцом Майли Сайрус и прочее.

«Под российские попсовые песни приходят потанцевать не только наши релоканты, но и американцы. Все истории с авторскими правами Пресняков утряс. Можно сказать, что сейчас в Америке он зарабатывает больше, чем в России», — отметил инсайдер.

Пугачева готовится к частному концерту в Дубае

При этом Преснякова по-прежнему финансово поддерживает семья, поскольку за рубежом жить дороже, а ему не хватает заработка для поддержания привычного образа жизни.

«Ему, конечно, помогают, в том числе отец Владимир Пресняков. В большой степени его поддерживает мама — Кристина Орбакайте», — уточнил инсайдер.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уехал из России в США осенью 2022 года — вскоре после объявления частичной мобилизации. Вместе с ним за границу отправилась его супруга Алена Краснова, но в 2025-м стало известно о расставании пары.