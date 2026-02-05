Дети Ефремова получили работу в театре

Дети освободившегося из колонии актера Михаила Ефремова Вера и Николай получили работу в театре. Об этом сообщает kp.ru.

21-летняя дочь Ефремова и звукорежиссера Софьи Кругликовой Вера сыграла в нашумевшей постановке «Кабала святош» МХТ им. Чехова роли Людовика и Мольера в детстве. Сейчас девушка учится на третьем курсе Школы-студии МХАТ и также выходила на сцену в спектакле Театра Практика «Барахло».

34-летний Николай, сын Ефремова и актрисы Евгении Добровольской, также ищет себя на сцене театра и пробуется на разные роли в кино. Издание уточняет, что после проблем с алкоголем и падения из окна он оправился и теперь выступает в спектаклях театра Никиты Михалкова «Мастерская 12» в качестве приглашенного артиста.

Ранее стало известно, что премьеру первого после освобождения из колонии спектакля Ефремова «Без свидетелей» отложили на неопределенный срок. По одной из версий, показ мог быть сорван из-за проблем со здоровьем у режиссера.