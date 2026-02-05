"Публично проявила алчность": вот где промахнулась Лариса Долина

Лариса Долина под давлением злоумышленников продала по-настоящему свою роскошную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и отдала им все деньги. Осознав, что попала в лапы преступников, артистка отказалась отдавать жилье покупательнице. Но после серии судов новая собственница въехала в квартиру Долиной.

В результате всей этой истории с судами репутация певицы оказалась сильно подмочена. Так, весенний тур артистки оказался под угрозой — одни концерты перенесли на осень, а другие и вовсе отменили. Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин признал, что ситуация сложная, и призвал прекратить травлю артистки, которая потеряла деньги, накопленные за всю жизнь.

Продюсер и основатель группы Reflex Вячеслав Тюрин раскрыл подноготную певицы. По его словам, Лариса Долина никогда не собирала больших залов и стадионы.

"Наверное, иногда проскакивали, как у любого артиста. Уверен, что те, кто любит Ларису Долину, не перестанут ходить на ее концерты", - высказал мнение Тюрин.

Он убежден, что промах певицы в том, что она не сумела вовремя договориться и честно все рассказать и признать свои ошибки, передает "КП".