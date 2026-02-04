Гуф впервые за долгое время воссоединился с бывшей женой Юлией Королевой

Гуф впервые за долгое время воссоединился с бывшей женой. Юлия Королёва показала в запрещённой в РФ соцсети фото со стаканчиком кофе в руке и дочкой Тиной на тренировке по теннису. Поклонники тут же заподозрили, что пара могла восстановить отношения, но Королёва сразу же отмела такой исход событий.

© VK @guf_fanpage

Гуф (Алексей Долматов) в свою очередь неожиданно поделился тёплым обращением к своей бывшей супруге несколько дней назад. В личном блоге музыкант поздравил Юлию с днём рождения, назвав «второй женой», и отдельно поблагодарил за их общую дочь Тину.

