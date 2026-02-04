Ургант пережил «предынфарктный» момент в Ереване

Телеведущий Иван Ургант опубликовал на YouTube ролик, снятый во время поездки в Ереван в рамках тура.

В начале видео Ургант показал, как ему стало плохо во время одной из туристических прогулок, и в шутливой форме обратился к окружающим: «Предынфарктный Ургант…Есть тонометр у кого-то?»

Также во время экскурсии между Ургантом и его супругой Натальей Кикнадзе состоялся шутливый диалог, в котором жена упрекнула шоумена в постоянном отсутствии денег.

«Почему я с тобой живу? У тебя никогда нет денег», — отметила она, после чего Ургант стал торговаться за гранатовый сок с продавцом.

Уже на самом выступлении Ургант встретил экс-звезду Comedy Woman Наталью Еприкян, которую он знает «дольше, чем вообще всех», худрука театра оперы и балета Карена Дургаряна, имеющего среди звезд прозвище «маэстро» — и юмориста Артура Чапаряна.

Уехавший из РФ Чапарян выступил в качестве гостя на шоу Урганта в Ереване. Он сообщил, что ему нравится жить в Грузии.

«Мне нравится все, но я, наверное, перееду в Америку все-таки. Это, наверное, что-то армянское: то есть я всем доволен, но все равно такой: «Мне надо в США». Я не могу», — отметил стендапер.

Выступление Ивана Урганта в Ереване состоялось 21 апреля 2025 года в рамках концертного тура «Живой Ургант». Шоу прошло в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.