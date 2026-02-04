Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук оказалась под капельницей

Звезда «Дома‑2» Ирина Пинчук попала в больницу — об этом она сообщила в своём телеграм‑канале, опубликовав кадры с капельницей. Причины госпитализации девушка раскрывать не стала, однако намекнула, что испытывает трудности с психическим здоровьем.

© Соцсети

Это не первый случай, когда Пинчук обращается за медицинской помощью: прошлым летом она уже проходила лечение в неврологическом отделении. Тогда артистка уличила бывшего супруга Арая Чобаняна в измене.

Напомним, что расстались они в начале этого года, когда злоумышленники взломали аккаунт блогера и слили его супруге его переписки с другими девушками. Позднее Чобанян дал интервью, в котором назвал переписки не главной причиной расставания.