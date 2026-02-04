«Мисс Россия-2022» высказалась о попытке ее изнасилования и похищения на Бали

Обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова, которая рассказала о попытке ее изнасилования и раскрыла личность нападавшего, высказалась о ее похищении на Бали. Комментарий публикует Super.

25-летняя девушка призналась журналистам, что не уверена, что преступника задержали. При этом она уточнила, что сама покинула остров и не хочет вспоминать о случившемся.

«Не думаю, что задержали [злоумышленника]. [Дело], видимо, закрыли. Я улетела с Бали и не хочу об этом думать уже», — призналась Линникова.

Известно, что модель в подростковом возрасте уже подвергалась непристойному поведению со стороны мужчин. Она подчеркнула, что такие ситуации быстро ею забываются.

Раскрыты подробности попытки изнасилования «Мисс России» Линниковой

30 декабря 2025 года «Мисс Россия-2022» заявила о попытке изнасилования и показала фото нападавшего. Пострадавшая опубликовала переписку, в которой мужчина ей угрожал и обвинял в том, что ей нужны были его деньги.