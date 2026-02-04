Денис Дорохов признался в употреблении запрещенных веществ

Денис Дорохов признался в употреблении запрещённых веществ: «Я падал на дно»
Комик Денис Дорохов признался, что употреблял запрещённые вещества, после чего его жизнь пошла под откос.
Об этом он рассказал на сольном стендап‑концерте «Эверест».
«Я начал делать плохие вещи, я начал курить, пробовал алкоголь и ещё кое‑что. <…> Я скажу так: из‑за этого половину песен Гуфа удалили сейчас. <…> Я хочу сказать, это всё плохо. Это так начинается — всегда весело, круто, весело, классно. А потом — это ужас», — объяснил артист.
Дорохов отметил, что зависимости долго сходили ему с рук, однако со временем вредные привычки привели к упадку в карьере и даже к проблемам с памятью.
«Я реально падал вниз. Я просто падал вниз, я искренне говорю, я падал на дно, в ил. У меня начались проблемы на работе, я начал забывать текст. У меня забирали роли, у меня дома начались проблемы. Реально. Я был настолько аварийный, что при мне люди говорили обо мне в третьем лице: „Да куда он поедет?“», — вспомнил Денис.
"Звездач": Харламов, Мусагалиев и Дорохов заработают 16 млн рублей за концерт
По словам артиста, когда он осознал, что находится в «состоянии ада», из которого не может выбраться самостоятельно, обратился за помощью к отцу.