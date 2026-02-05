Буланова пожаловалась на тяжелую зиму

Певица Татьяна Буланова сообщила, что устала от снежной зимы. Об этом она рассказала в интервью Общественной Службе Новостей.

По словам артистки, она с нетерпением ждет наступления весны, когда «все цветет и благоухает».

«То, что зима в этом году с настоящим русским морозом, — конечно, радует. Но снег иногда тоже вгоняет в тоску и меланхолию, если не в депрессию», — призналась Буланова.

Впрочем, как отметила певица, у нее нет времени для страданий из-за плотного гастрольного графика по городам России.

Ранее заслуженная артистка России заявила, что долгое время не могла побороть страх сцены. Исполнительница хита «Ясный мой свет» призналась, что панически боялась зрителей.