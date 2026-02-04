Певец Хабиб разбился в ДТП во время отдыха в Таиланде

Певец Хабиб разбился на мотоцикле, катаясь по тайским горам. Об этом он сам рассказал в своем телеграм-канале.

Авария произошла на опасном горном серпантине. Шарипов выложил кадры, на которых он сидит на обочине с разбитыми в кровь коленями и ссадинами. На вопрос зрителей «Ты прямо кубарем покатился?» певец в кадре бодро подтверждает: «Да!»

Несмотря на впечатляющие ссадины, серьёзных травм, судя по всему, удалось избежать.

