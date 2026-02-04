Певица Злата Быкова сломала ногу во время концерта

Злата Быкова сломала ногу на концерте. Юная артистка подвернула ногу в перерыве между номерами, когда ушла менять костюм и торопилась вернуться на сцену. Обувь на платформе и спешка привели к травме.

Тем не менее Злата решила не подводить фанатов и, несмотря на боль, продолжила выступление — на руках у одного из танцоров, сообщает «Звездач Зум».

После выступления Быкова обратилась за медицинской помощью. Врач из травмпункта подтвердил перелом. Звезда соцсетей не собирается отменять предстоящие концерты. Гипс украсят стразами, и школьница выйдет на сцену как ни в чём не бывало.

