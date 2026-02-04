На актрису Дарью Мороз подали в суд из-за долга по коммуналке

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал в суд на актрису Дарью Мороз. Суть иска заключается в просрочке артистки по оплате долгов по коммунальным услугам.

Об этом в среду, 4 февраля, стало известно из судебных материалов.

— Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы подал новый иск к актрисе Дарье Мороз о взыскании задолженности по оплате коммунальных платежей, — пишет РИА Новости со ссылкой на документы.

Суд вернул заявление ФКР. Причины такого решения не уточняются.

Это не первый раз, когда на актрису подают в суд из-за долгов по коммуналке. В сентябре прошлого года с Дарьи Мороз взыскали задолженность. Тогда актрису обязали заплатить по счетам за жилплощадь, а также тепло и электроэнергию. Сумму долга не разглашали.