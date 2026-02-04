Путь к успеху, развод и материнство: жизнь Александры Урсуляк

Александра Урсуляк быстро стала ведущей актрисой Театра имени Пушкина, однако популярности в кино добиться было сложнее. Сейчас артистка достигла гармонии во всех сферах, но так было не всегда. Starhit вспомнил историю жизни знаменитости в день ее 43-летия.

Трудный ребенок

Александра родилась 4 февраля 1983 года в творческой семье режиссера Сергея Урсуляка и актрисы Галины Надирли. Мама артистки наполовину азербайджанка и Саша воспитывалась сразу в двух культурах. Ее дедушка всю жизнь прожил в Москве, но говорил по-русски с сильным акцентом.

Еще до поступления девочки в первый класс родители развелись. В новой семье отца родилась Дарья Урсуляк, с которой впоследствии Александра сдружилась. В будущем они обе стали актрисами.

Александра признавалась, что ненавидела детсад и школу. Первым ее любимым коллективом стал курс в театральном вузе. Однако творческая личность Урсуляк формировалась еще до поступления в институт, благодаря влиянию матери и отца. Артистами театра Саша прониклась еще в 11 лет, когда отец взял ее в круиз «Сатирикона» по Средиземному морю. А вот пятилетнюю Дашу в тур не взяли, посчитав слишком маленькой. По мнению Александры, сестра до сих пор немного обижается на это.

В средней школе Саша забросила учебу и даже была отчислена. К старшим классам она снова взялась за ум, а после поступила в Школу-студию МХАТ, несмотря на скепсис отца, считавшего, что у дочки недостает артистизма. В студенческие годы она поняла, что выбрала верный путь.

Карьера

На четвертом курсе актриса сыграла Джулианну в спектакле «Черный принц», за что получила награду «Кумир» в номинации «Надежда». После окончания вуза Александра устроилась в Театр имени Пушкина, где со временем стала ведущей артисткой.

С кино все складывалось не столь удачно: в 2003 году она дебютировала в картине «Вокзал», однако количество работы заметно увеличилось только после 30. Тогда ее пригласили в один из эпизодов сериала «Шерлок Холмс», ситком «Как я стал русским», телефильм «Екатерина. Взлет».

В 2018-м актриса снялась в драме отца «Ненастье», а затем получила главную роль в российской адаптации «Хорошей жены». После этого она все чаще получала ключевых персонажей, а позднее критики высоко оценили работу актрисы в сериале «Пингвины моей мамы».

Тяжелое предательство

На съемках «Полный вперед!» Урсуляк познакомилась с актером Александром Голубевым. Роман вылился в брак и рождение двух дочерей — Ани и Насти. Союз распался вскоре после этого: пока Александра сидела в декрете, карьера Голубева шла в гору.

По словам коллег, на съемках «Последних римлян» Александр закрутил роман с начинающей актрисой и ушел из дома. Члены съемочной группы отмечали, что фамилию разлучницы никто не запомнил, однако она быстро взяла Голубева «в оборот».

При этом после развода и предательства Урсуляк продолжила общаться с экс-супругом и воспитывать дочек, а ее отец по-прежнему приглашал бывшего зятя в кино.

Новая любовь

Александра признавалась, что болезненно восприняла развод и не собиралась больше иметь отношений. Мнение Урсуляк изменила, когда познакомилась со скрипачом Андреем Розендентом.

«Приехал в Москву посмотреть, что здесь происходит, на разведку, и музыкальный руководитель спектакля "Добрый человек из Сезуана" Игорь Горский пригласил его на репетицию. Привел мальчика в театр… там его и схватили», — делилась артистка.

В 34 года актриса родила сына Владимира. Пара вместе уже более 10 лет, хотя до сих пор не заключила брак. Сама актриса признавалась, что для нее больше не так важно официально оформлять отношения, ведь «можно быть мужем на бумажке, но не быть мужем по-настоящему».