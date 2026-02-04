Замену Лолиты в качестве ведущей популярного шоу назвали ошибкой
Известный критик Александр Горбунов назвал замену ведущей шоу «Суперстар!» Лолиты Милявской на Наташу Королеву недостатком нового сезона программы. Его слова приводит издание «Газета.Ру».
Горбунов считает, что Милявская смотрелась в кадре проекта гораздо харизматичнее и ярче, чем ее коллега, и задала большую планку для тех, кто будет вести популярное шоу после нее. Также эксперт связал популярность проекта с модой на ретро и ностальгией.
«Мы любим вспоминать советские фильмы, сейчас делают ремейки сказок. Этот тренд на ретро отражается и в телепроектах», — добавил критик.
В конце января стало известно, что ведущими проекта «Суперстар! Битва сезонов» будут Вадим Такменев и Наташа Королева. Участие в шоу примут победители и участники предыдущих сезонов.