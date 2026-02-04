$76.9890.72

14 российских и советских звезд, которые умерли от рака

Газета.Ru
Оперный певец Дмитрий Хворостовский, актрисы Анастасия Заворотнюк и Вера Глаголева
© РИА Новости/ТАСС/Global Look Press
Роман Попов (1985-2025). В октябре 2018 года исполнитель роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки» пережил приступ, похожий на эпилептический. МРТ показала: у актера опухоль в височно-лобной доле мозга. Новообразование удалили в Германии — это оказалась астроцитома третьей степени злокачественности. Дальше была таблеточная терапия — и Попову, казалось, удалось победить рак.
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Роман Попов. Но в мае 2025 года у него обнаружили новую опухоль мозга: она тоже дала о себе знать приступом, как при эпилепсии. На этот раз новообразование оказалось неоперабельным. Актер продолжал работать, но в августе стало совсем плохо, и тогда он записал видеообращение с просьбой помочь в оплате лечения. Нужная сумма была собрана за три недели. Курс химиотерапии Роман Попов проходил в Москве, старался сохранять оптимизм — ради жены, ради троих детей. СМИ писали, что опухоль начала уменьшаться в размерах. Но организм не справился с болезнью и тяжелым лечением. Романа Попова не стало 28 октября 2025 года — он умер в подмосковной больнице от осложнений на фоне химиотерапии. Актеру было 40 лет.
© Артем Геодакян/ТАСС
Евгения Добровольская (1964-2025). Диагноз «рак желудка» актрисе поставили в 2023 году: болезнь оказалась в агрессивной форме, с метастазами — в том числе в мозг. Шесть курсов химиотерапии, которые прошла Евгения Добровольская в начале 2024-го, не помогли, рак прогрессировал. Артистка старалась держаться и выходила на сцену, пока могла: в последний раз это было 23 июня 2024 года.
© Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Евгения Добровольская (1964-2025). Месяцы перед смертью актриса провела в хосписе на обезболивающих. Скончалась она 10 января 2025 года, непосредственной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Анастасия Заворотнюк (1971-2024). Всеми любимая звезда сериала «Моя прекрасная няня» в течение пяти лет боролась с агрессивной формой рака мозга — глиобластомой. Опухоль у нее обнаружили в 2019 году в Германии: врачи провели операцию, попытавшись добраться до новообразования, однако это не помогло. 5 апреля 2019 года актриса появилась на публике в последний раз — и с этого момента как будто пропала.
© Бурлаков Дмитрий/ТАСС
Анастасия Заворотнюк (1971-2024). Официальные представители слухи о болезни Анастасии Заворотнюк отрицали. Однако 13 сентября того же года, как писали СМИ, она оказалась в больнице с отеком мозга на фоне последней стадии рака. Уже 18 сентября появилась информация, что Заворотнюк стало лучше, 8 октября ее направили в центр для тяжелобольных. После этого семья актрисы опубликовала заявление, в котором опровергались сообщения о коме и параличе и говорилось, что «есть заболевание и решительная цель его победить». В апреле 2020 года Анастасию Заворотнюк выписали — но ее ждали регулярные процедуры. В августе того же года стало известно, что актриса получает экспериментальную вакцину на основе иммунных клеток, созданную для нее учеными из Санкт-Петербурга. Не стало Заворотнюк в мае 2024-го. Ей было 53 года.
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Вера Глаголева (1956-2017). О том, что у актрисы — рак желудка, не знали даже друзья и коллеги. Диагноз ей поставили в 2007 году, однако она тщательно скрывала свою болезнь.
© Г. Коревых/РИА Новости
Вера Глаголева (1956-2017). Когда 16 августа 2017-го Вера Глаголева скончалась в клинике при университете Фрайбурга в Германии, это шокировало всех — ведь незадолго до этого она веселилась на свадьбе дочери Анастасии и хоккеиста Александра Овечкина.
© Артем Геодакян/ТАСС

Любовь Полищук (1949-2006). Саркому позвоночника у актрисы обнаружили в 2005 году — через пять лет после автомобильной аварии, из-за которой актрисе пришлось носить ортопедический корсет. Актриса лежала в столичных госпиталях, перенесла операцию по удалению части позвоночника, потом уехала лечиться в частной клинике в Израиле. Но в марте 2006 года вернулась в Москву — рак не отступал. Она уже тяжело болела, однако продолжала сниматься в сериале «Моя прекрасная няня». В последний день работы отпросилась на площадку из больницы.
© РИА Новости
Любовь Полищук (1949-2006). К концу года стало ясно, что болезнь не победить — Любовь Полищук выписалась домой. Она жила на сильных обезболивающих, пережила гипертонический криз, оказалась в больнице и снова вернулась домой. Актриса ушла из жизни во сне 28 ноября 2006 года в возрасте 57 лет.
© Александр Куров/ТАСС
Жанна Фриске (1974-2015). В апреле 2013 года Жанна Фриске родила сына Платона. Через несколько месяцев ее стали мучить головные боли. Последовал страшный диагноз — рак головного мозга. Звезда группы «Блестящие» перестала появляться на публике, но лишь в начале 2014 года в СМИ просочились сообщения о болезни Жанны Фриске. Вскоре отец певицы подтвердил, что у нее обнаружили глиобластому — неоперабельную опухоль.
© Nadezhda Lebedeva/Global Look Press
Жанна Фриске (1974-2015). Артистка проходила лечение в Нью-Йорке, позже была реабилитация в Юрмале и Китае. Вернувшись в Москву в октябре 2014 года, Жанна Фриске двигалась самостоятельно, без коляски — казалось, надежда есть. Но в феврале 2015-го телеведущий Андрей Малахов сообщил, что певица вновь лечится, теперь уже в Лос-Анджелесе. После она вернулась в Москву, начала проходить терапию в Центре имени Блохина на Каширке, однако ей становилось хуже. Последние три месяца жизни Жанна Фриске была в коме. Она скончалась 15 июня 2015 года в своем доме в возрасте 40 лет.
© Валерий Мельников/РИА Новости
Александр Абдулов (1953-2008). Серьезные проблемы со здоровьем у артиста начались в 2007 году. Сначала его доставили в больницу на «скорой» из-за аритмии, через несколько месяцев, в августе, он попал в больницу со съемок в Севастополе, где его прооперировали из-за прободной язвы. Вскоре снова начались проблемы с сердцем. И только когда Александр Абдулов отправился на обследование в Израиль, ему поставили диагноз: рак легкого четвертой степени. Врачи сочли, что болезнь стала следствием курения.
© Виталий Арутюнов/РИА Новости

Александр Абдулов (1953-2008). По этому поводу артист обратился к публике. «Знаете, за последнее время скопилось такое количество космической информации о моей судьбе, что я вообще не хотел ничего говорить, потому что и так на вас выливается такое количество проблем, негативной информации, еще лишнюю каплю кидать на вас негатива не хотелось», — заявил Абдулов. Он верил, что все будет хорошо. В последний раз Александр Абдулов появился на публике 13 декабря 2007 года: тогда президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством». Уже 3 января 2008-го актера не стало — он скончался в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева на 55-м году жизни.
© Яровицын Роман/ТАСС
Дмитрий Хворостовский (1962-2017). О том, что у артиста — рак мозга, стало известно из сообщения на его официальном сайте 24 июня 2015 года. Певец отправился лечиться в лондонскую онкологическую клинику и уже в сентябре возобновил концертную деятельность.
© Олег Булдаков/ТАСС
Дмитрий Хворостовский (1962-2017). Однако болезнь не отступала. Осенью 2016-го Хворостовский проходил химиотерапию, позже был госпитализирован из-за пневмонии. Все это время он старался давать концерты, но они регулярно отменялись из-за состояния здоровья артиста. Последним для него стало выступление с Аидой Гарифуллиной в Австрии 23 июня 2017 года. Певец умер 22 ноября 2017 года в Лондоне в кругу семьи. Ему было 55 лет.
© Нина Зотина/РИА Новости
Анна Самохина (1963-2010). В конце ноября 2009 года у актрисы по результатам гастроскопии обнаружили рак желудка в четвертой стадии. В клиниках Германии и Израиля лечить звезду «Узника замка Иф» отказались — было уже поздно.
© Людмила Пахомова/ТАСС
Анна Самохина (1963-2010). Актриса пробовала голодать — такое средство от рака рекомендует народная медицина, — но это, конечно, не могло ей помочь. Анна Самохина скончалась в хосписе в Санкт-Петербурге 8 февраля 2010 года.
© РИА Новости

Валентина Толкунова (1946-2010). Рак молочной железы у самой скромной и задушевной звезды 80-х обнаружили в 1990-м — ей было 44 года. Певицу прооперировали в 1992-м, она прошла курс химиотерапии, на несколько лет став пациенткой онкоцентра на Каширке, где ее видели рядовые больные. Казалось, болезнь отступила, Толкунова вернулась к активной работе — в 1995-м была поставлена новая программа «Я росинка твоя, росинка», певица много гастролировала, записывала новые альбомы, заинтересовалась духовной музыкой, совершала паломничества в монастыри.
© Созинов Виталий/ТАСС
Но в 2006-м болезнь вернулась — у Толкуновой обнаружили метастазы. Она пережила две операции, в 2006-м и 2009-м, однако рак проник в мозг. В феврале 2010 года во время концерта в городе Могилеве в Белоруссии ей стало плохо. Толкунову доставили в Боткинскую больницу, где певица начала готовить сольную программу ко Дню Победы. Но до него она не дожила: 20 марта ее навестил Лев Лещенко, потом она вызвала священника, который провел соборование. Валентина Толкунова скончалась 22 марта в возрасте 63 лет.
© Александр Куров/ТАСС
Савелий Крамаров (1934-1995). Актер очень боялся онкологии: рак прямой кишки когда-то унес жизнь его горячо любимой матери, которой тогда едва исполнилось 50. Чтобы защититься от болезни, Савелий Крамаров фанатично вел здоровый образ жизни: он занимался йогой и бегом, практиковал голодание, ел только собственноручно приготовленную еду, питался орехами, крупами, бобовыми, овощами, сухофруктами, иногда добавляя в рацион брынзу или форель на пару. И не пил ни чая, ни кофе, ни алкоголя. Разумеется, не курил.
© Мосфильм
Савелий Крамаров (1934-1995). А январе 1995 года он почувствовал боль в животе. Через несколько дней у него обнаружили рак сигмовидной кишки. Опухоль удалили, провели курс химиотерапии, который его подкосил. Начались осложнения, инсульт — и 6 июня 1995 года Савелий Крамаров скончался.
© Петр Носов/ТАСС
Майя Кристалинская (1932-1985). Первая исполнительница знаменитой песни «Нежность» столкнулась со страшным диагнозом в 29 лет. У нее обнаружили лимфогранулематоз — опухоль лимфатических желез. Она прошла курс лечения, в том числе облучение, но с тех пор появлялась на публике только в шейном платочке.
© Давид Шоломович/РИА Новости

Майя Кристалинская (1932-1985). С болезнью певица прожила больше 20 лет. Обострилось заболевание в 1984 году — после того, как в июне от инсульта умер второй муж певицы. Майя Кристалинская скончалась 19 июня 1985 года в возрасте 53 лет.
© Николай Малышев/ТАСС
Анна Герман (1936-1982). В 1967 году во время гастролей в Италии Анна Герман попала в страшную автомобильную аварию. Она получила 49 переломов — в том числе позвоночника, — несколько дней не приходила в сознание и провела на больничной койке в гипсе целых полгода. После этого его пришлось заново учиться ходить, разговаривать, даже сидеть и дышать. Тем не менее она не только восстановилась, но и вернулась на сцену.
© РИА Новости
Анна Герман (1936-1982). А в 1980-м ей поставили страшный диагноз: остеосаркому. Певица долго, но безуспешно, лечилась, перенесла несколько операций продолжала выступать. Прекратить концертную деятельность пришлось во время гастролей в Австралии, где болезнь обострилась. Анна Герман скончалась в ночь на 26 августа 1982 года в возрасте 46 лет в госпитале Варшавы.
© Рудольф Алфимов/РИА Новости
Ирина Метлицкая (1961-1997). Одной из самых ярких актрис 90-х было отведено судьбой всего 35 лет. В 1995 году у нее обнаружили рак крови.
© Беларусьфильм
Ирина Метлицкая (1961-1997). Благодаря стараниям мужа, Сергея Газарова, Ирина Метлицкая смогла отправиться на лечение в Париж. Но результатов оно не дало. Актрисы неземной красоты не стало 5 июня 1997 года.
© «Ритм» (Мосфильм), Роскомкино

Каждый год 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Он был введен по инициативе Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями: специалисты стремились распространять знание о причинах развития рака, о способах лечения и о важности выявления новообразований на самых ранних стадиях.

Среди причин смертности рак находится на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. Появление злокачественных новообразований не всегда можно объяснить, однако врачи рекомендуют внести определенные изменения в образ жизни, чтобы снизить риск развития онкологии. Это отказ от курения, здоровое питание с обилием овощей и фруктов и без трансжиров, физическая активность, осторожность при пребывании на солнце или в солярии (обгорать нельзя ни в коем случае) и вакцинация против вирусов, вызывающих рак печени или шейки матки. И, конечно, регулярная диспансеризация, которая поможет вовремя обнаружить и победить онкологическое заболевание.

Рак страшен тем, что проявляется не сразу, а смерть от него приносит страдания и самому больному, и его близким. Рассказываем о советских и российских звездах, которые мужественно боролись со страшной болезнью, но не смогли победить.