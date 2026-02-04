14 российских и советских звезд, которые умерли от рака

Анастасия Заворотнюк (1971-2024). Официальные представители слухи о болезни Анастасии Заворотнюк отрицали. Однако 13 сентября того же года, как писали СМИ, она оказалась в больнице с отеком мозга на фоне последней стадии рака. Уже 18 сентября появилась информация, что Заворотнюк стало лучше, 8 октября ее направили в центр для тяжелобольных. После этого семья актрисы опубликовала заявление, в котором опровергались сообщения о коме и параличе и говорилось, что «есть заболевание и решительная цель его победить». В апреле 2020 года Анастасию Заворотнюк выписали — но ее ждали регулярные процедуры. В августе того же года стало известно, что актриса получает экспериментальную вакцину на основе иммунных клеток, созданную для нее учеными из Санкт-Петербурга. Не стало Заворотнюк в мае 2024-го. Ей было 53 года.