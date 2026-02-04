Дана Борисова раскрыла, что дочь по ночам уходит ко взрослому мужчине

На светской кинопремьере российского фильма произошла интересная история: появилась ведущая Дана Борисова вместе с дочкой, с которой ещё не так давно она была в ссоре. Разумеется, присутствующие журналисты тут же попытались узнать, что же стало причиной примирения, и как теперь складываются отношения между матерью и дочерью. Звёздные гостьи раскрыли детали.

© Московский Комсомолец

Как выяснилось, информация о какой-то сильной вражде изначально была преувеличена.

"Мы стараемся с мамой поддерживать нормальные отношения. Просто все, что написано в интернете, надо делить на сто, там все перевирается. И если надо помириться, то я первая делаю шаг", – призналась Полина.

"Она постоянно признается, что любит меня, и моё сердце от этого постепенно тает", – добавила звездная мама.

По словам Борисовой, они теперь общаются, но свою дочь она уже окончательно отпустила во взрослую жизнь и даже раскрыла её доходы.

"Она уже сама зарабатывает, я особо не помогаю. Зарплата, правда, 30 тысяч рублей, ей очень сложно на эту сумму прожить, но она большая молодец. Со своим парнем она рассталась, но ночуют все равно вместе", – рассказала Дана Борисова.

Напомним, что 18-летняя Полина Борисова была в отношениях с продюсером, который её на 17 лет старше. По слухам, инициатором разрыва с мужчиной стала сама дочка телеведущей.