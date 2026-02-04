В файлах Эпштейна обаружили упоминание «Иванушек International»

Изучение гигантского массива документов по делу осужденного за секс-торговлю американского финансиста Джеффри Эпштейна, публикация которого недавно завершилась, продолжает приносить неожиданные подробности, касающиеся в том числе российских публичных лиц. Как выяснило РИА Новости, в личной переписке Эпштейна содержится упоминание об одном из солистов культовой российской поп-группы «Иванушки International». Речь идет не о прямом контакте артиста с финансистом, а об эпизоде, описанном в письме от третьего лица, что подчеркивает широкий и разветвленный круг общения фигуранта громкого скандала.

© Московский Комсомолец

Согласно обнародованным материалам, среди миллионов документов обнаружено письмо, которое Эпштейну в 2012 году направила женщина, обращавшаяся к нему за помощью в организации посещения показов Парижской недели моды. В качестве обоснования своей просьбы она привела личную историю, уходящую корнями в детство. Автор письма рассказала, что в 1995 году, когда ей было шесть лет, она находилась на Украине на небольшом мероприятии, связанном с модным показом. Там, по ее словам, с ней пообщался «милый модельный парень» — один из участников показа, который в шутку сказал, что «женится на ней, когда она вырастет». В своем послании Эпштейну женщина констатировала: «Сейчас этот человек стал известным поп-певцом в российской группе "Иванушки International"».

Таким образом, упоминание носит опосредованный характер: сам артист в переписке с Эпштейном не участвовал, а был описан как персонаж из воспоминаний другого человека, обращавшегося к финансисту за содействием. В письме не называется конкретное имя участника группы, что оставляет вопрос открытым. На момент описываемых событий в 1995 году участниками оригинального состава «Иванушек International» были Андрей Григорьев-Аполлонов, Игорь Сорин и Кирилл Андреев. Олег Яковлев официально присоединился к группе позже, в 1998 году, после ухода Сорина.

Публикация этого фрагмента переписки стала частью масштабного процесса обнародования документов по делу Джеффри Эпштейна, общий объем которых превысил 3,5 миллиона файлов. Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении данной процедуры. Эпштейн, обвиненный в 2019 году в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, скончался в тюремной камере в июле того же года при обстоятельствах, которые официальное следствие признало самоубийством.