В «файлах Эпштейна» упоминается группа «Иванушки International»

Группа «Иванушки International» угодила в «файлы Эпштейна», — сообщает Shot. По данным телеграм‑канала, одна из девушек финансиста поделилась с ним историей с концерта в 1995 году.

Якобы 24‑летний парень‑модель из России, от которого она не могла оторвать глаз, ответил ей взаимностью: подошёл и заявил, что женится на ней, когда та повзрослеет. Девочке на тот момент было всего 6 лет. Вскоре тот самый «мужчина‑модель» стал участником группы «Иванушки International». Речь, вероятно, идёт о бессменном солисте коллектива Кирилле Андрееве.

Ранее выяснилось, что имя Аллы Пугачёвой было упомянут в файлах, обнародованных Минюстом США в рамках дела скандального секс‑преступника и финансиста Джеффри Эпштейна. В архиве найдено письмо от 13 января 2014 года, в котором обсуждались влиятельные женщины РФ.