Рубальская назвала поэзию нейросетей низкокачественной

Поэтесса и автор песен Лариса Рубальская заявила, что нейросети пока не способны создавать поэзию приемлемого уровня. Об этом она рассказала на конференции, сообщает NEWS.ru.

© nsn.fm

По словам Рубальской, она пыталась написать песню с помощью искусственного интеллекта, когда получила заказ на корпоративный гимн. Однако результат ее разочаровал, так как текст оказался несвязным и не соответствовал рифме, из-за чего она решила отказаться от использования нейросетей в работе и завершить композицию самостоятельно.

При этом поэтесса подчеркнула, что положительно относится к музыкальным интерпретациям своих текстов, созданным с помощью ИИ. Она отметила, что регулярно получает подборки таких композиций на видеоплатформах.

Как рассказала Рубальская, из примерно 10 песен, исполненных нейросетью на ее стихи, ей не нравится лишь одна. Остальные треки, по ее оценке, звучат гармонично и обладают хорошим музыкальным созвучием, что позволяет считать их самостоятельными и оригинальными произведениями, передает «Радиоточка НСН».