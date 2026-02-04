«Близкий друг»: бывшую Лепса заметили с новым мужчиной

Бывшую невесту певца Григория Лепса 19-летнюю Аврору Кибу заметили в компании миллионера и ресторатора. Как она проводит время после расставания с артистом, разбиралась «Комсомольская правда».

Летом 2024 года Григорий Лепс вывел на красную дорожку Премии Муз-ТВ Аврору Кибу и представил ее как свою невесту. Они планировали пожениться, но жили в разных странах, так как Киба училась в Лондонском колледже моды. При этом 19-летняя девушка опровергала слухи о том, что выходит замуж за 63-летнего Лепса из-за денег, отмечая, что ее семья достаточно состоятельна.

Однако свадьба так и не состоялась. 25 января 2026 года Киба объявила о расставании с Лепсом. Она отмечала, что отношения завершились мирно — «никакой драмы». По словам девушки, они с артистом останутся друг для друга близкими людьми, однако их пути расходятся.

При этом в соцсетях уже появились фото, где бывшая девушка Лепса в мини-юбке сидит на шее у неизвестного мужчины, слушая выступление группы «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым. Этот снимок вызвал изумление у интернет-пользователей, решивших, что девушка слишком быстро нашла замену певцу.

«Это близкий друг моей семьи, который, можно сказать, из роддома меня забирал! Давайте не распространять ложную информацию и не додумывать», — призвала в соцсетях подписчиков Аврора Киба.

А ее друзья пояснили газете, что на фотографии запечатлен ресторатор и основатель сети Royal Arbat Влад Дубровский, и у Авроры Кибы с ним точно нет никаких романтических отношений.

«У Авроры действительно нет романа с этим мужчиной, она, видимо, просто решила позлить Лепса. (…) Это был день рождения их общего друга, где, помимо Шнурова, выступало много звезд, видимо, там они и пересеклись. Аврора и Лепс расстались еще в декабре, просто не объявляли об этом публично», — отметили источники издания.

Однако, по информации газеты, уже в декабре Аврора Киба начала активно ходить в клубы и даже, как утверждают очевидцы, активно любезничала с одним 30-летним миллионером.

В свою очередь друзья Лепса не исключили его возможного воссоединения с бывшей женой. По их словам, артист не хотел разводиться с Анной Шаплыковой, которая родила ему троих детей, и надеется на примирение.

Газета утверждает, что перед расставанием с Авророй Кибой у Григория Лепса «был алкогольный срыв» и помогала ему справится с ним именно приехавшая из Италии Анна Шаплыкова. Также в знак благодарности за прожитые годы артист, как рассказали его друзья, в конце прошлого года купил своей экс-супруге дом в Подмосковье за 300 млн рублей.