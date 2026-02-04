Мария Погребняк сообщила о серьезном заболевании: «Я была шокирована»

Мария Погребняк сообщила, что у неё диагностировали пневмонию левого лёгкого. В личном Telegram-канале она рассказала, что болезнь, вероятно, тянется с декабря.

При этом никаких симптомов у Маши не наблюдается.

«Я была шокирована, потому что чувствую себя прекрасно: у меня нет слабости, нет температуры, нет кашля. Лишь при сильных физических нагрузках иногда появляется лёгкий кашель, но в целом ничего не беспокоило», — пояснила она.

В таком состоянии Погребняк пережила ряд важных событий — Новый год, рабочие мероприятия и даже поездку на Маврикий, где они с мужем отметили годовщину свадьбы. Она не скрывает, что к специалисту следовало бы обратиться раньше, но времени в череде событий просто не находилось.

«Сейчас мне прописали антибиотики, чувствую себя прекрасно, но надо немножко подлечиться! Очень вас прошу, не совершайте моих ошибок. Если чувствуете, что заболеваете, обращайтесь сразу к врачу», — обратилась она к подписчикам.

