Тень измены, идеальная семьи и тайна расставания: история любви Бероева и Алферовой

Ксения Алферова и Егор Бероев были довольно закрытой парой и, как казалось, счастливой. Более 20 лет поклонники восхищались общими взглядами супругов на жизнь. Совсем недавно выяснилось, что Бероев расстался с Алферовой еще в 2022 году. Starhit рассказал, что известно об отношениях пары, как они начинались и как закончились.

Добивался тюльпанами

У артистов с самого начала было много общего. Бероев вырос в актерской семье, как и Ксения: хотя девушка родилась в браке Ирины Алферовой с Бойко Гюровым, мама воспитывала ее вместе с Александром Абдуловым. Алферова росла в любви и заботе, уверенно проходила пробы в кино, а после обучения на юриста все же поступила в Школу-студию МХАТ. Из-за этого она оказалась на судьбоносной пресс-конференции Первого канала, где ее заметил Егор Бероев.

Артист был очарован девушкой, однако Алферова не планировала заводить романов с коллегами, да и не испытывала недостатка в ухажерах. Ее бабушка Ксения Алферова рассказывала, что Бероев стал активно ухаживать за ее внучкой.

«Звонок в дверь: курьер приносит букет тюльпанов. И так каждый день в течение месяца. От кого — загадка. Внучка в полном недоумении. Оказалось, это Егор цветы передавал. А на день рождения подарил надувную лодку, полную тюльпанов. Она всю комнату заняла. В общем, отвоевал Егор свою Ксению в честном рыцарском бою и повел под венец в ноябре 2001 года», — рассказывала она.

Следующие годы все восхищались гармоничностью пары актеров. Абдулов одобрял выбор дочери и надеялся, что скоро станет дедом. Так и случилось — в 2007 году Алферова родила дочь Евдокию.

Слухи об измене

Первая тревожная новость о супругах появилась в 2008 году. Тогда актеру приписали роман с партнершей по «Ледниковому периоду» Екатериной Гордеевой — из-за совместного обеда в ресторане. Женщина тогда была замужем за Ильей Куликом и постоянно жила в США, так что после проекта Первого канала вернулась домой. Алферова, тоже участвовавшая в шоу, опровергала слухи об измене мужа.

При этом ее бабушка Ксения Архиповна после сплетен лично поехала на репетицию «Ледникового периода». Мысленно женщина пожелала Гордеевой, чтобы та падала, пока не поняла, что на чужих мужей нельзя зариться.

«Когда я зашла к Ксюше за кулисы — там все только и обсуждали, что эти падения, а я лишь загадочно улыбалась, полагая, что правду знаю только я. Все же думаю, слухи про роман Бероева были сильно преувеличены — Егор всего лишь талантливо играл роль влюбленного партнера», — рассказывала она.

Мать Абдулова Людмила Крайнова вспоминала о том периоде иначе. После расставания сына с Ириной Алферовой она продолжала общаться с бывшей невесткой и спросила об отношениях Ксении и Егора. Та подтвердила, что у Бероева произошел «серьезный роман».

В любом случае, после истории с «Ледниковым периодом» Алферова и Бероев продолжили жить вместе. Объединяли актеров не только фильмы и наследница, но и благотворительный фонд «Я есть!». В 2018 году они также стали опекать осиротевшего мужчину с врожденной хромосомной патологией.

Расставание

Влюбленных не смогла разделить пандемия или политика: супруги подчеркивали, что едины в своих взглядах. В 2021 году Алферова отмечала, что ее муж не обладает баснословным богатством, однако может похвастаться крепкой семьей. При это она не скрывала периодические ссоры.

«Мы — творческие люди. Здесь важно понимание, что для того, чтобы быть вместе долго, надо понять, что для тебя важнее: человек или твоя обида. Надо идти на компромиссы. Мы вместе работаем над отношениями. Это тяжелый труд. С очень приятным результатом», — говорила она.

Ксения и Егор продолжали сниматься в фильмах, а в июле 2023 года ездили на фестиваль «В кругу семьи» — это не давало поводов усомниться в крепости брака. Алферова давала интервью и сетовала на критичного мужа, а также рассуждала, что их союз бы закончился, если бы Бероев не был патриотом и уехал бы из России после начала СВО. Получается, что артистка лукавила, ведь Бероев признался, что разошелся с женой именно в 2022 году.

Вопросы к паре возникли, когда на премьеру фильма «Золотой дубль» они приехали по отдельности. Ксения отказалась фотографироваться рядом с мужем.

«Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью. С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье», — заявил Бероев после этого.

Поклонники считают, что эти слова указывают на то, что инициатором развода стал сам актер. Ксения же разрушила репутацию Бероева как примерного семьянина всего одной осторожной цитатой.

«Лично у меня. Я могу только за себя говорить, за свои чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего говорить не могу», — заявила она.

Отметим, что о своем одиночестве Алферова ранее заявляла Петру Чернышеву, с которым работала над проектом «Удивительные коньки». Тогда она говорила, что теперь она «свободная женщина», хоть последние три года и были «тяжелыми».