«У нее украли все»: директор Долиной призвал прекратить травлю певицы

Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин призвал прекратить «издеваться» над певицей. Он заявил «Комсомольской правде», что артистка потеряла все накопленные деньги и квартиру.

Пудовкин подчеркнул, что Долина попала в «чудовищную ситуацию боли и обмана». По мнению директора, люди питают к певице «болезненный интерес».

«Квартирный вопрос. Чисто Булгаков. Я все понимаю - и ненависть, и возможность бесконечно долбать женщину. Такое удовольствие понимаю. Но сколько можно издеваться?», - сказал Пудовкин.

По его словам, Долина лишилась не только квартиры, но и средств, которые накопила «за всю жизнь». Пудовкин подчеркнул, что в прошлом году обманутый по аналогичной схеме профессор МГУ покончил с собой.

«Но самого страшного не произошло с Ларисой Долиной… За это ее еще упрекнуть? У нее украли все деньги, до копейки», - отметил директор.

В то же время Пудовкин указал, что «справедливость должна быть для всех». Он подчеркнул, что если покупатель честно приобрел что-либо - квартиру, машину или куртку - он обязан получить оплаченное.

Пудовкин добавил, что Долина выражает эмоциональную боль через творчество. Он анонсировал релизы новых песен артистки.

«Но опять же, никаких денег не стоит та боль и жуткое состояние, которое она пережила», - заключил директор.

Верховный суд России 16 декабря 2025 года рассмотрел спор из-за квартиры Долиной и вынес решение в пользу покупательницы жилья Полины Лурье. Мосгорсуд 25 декабря принял решение выселить Долину, учтя другую недвижимость певицы и ее заработок за 2025 год.

Раскрыта реальная стоимость квартиры, которую Долина продала Лурье

Во время разбирательств сообщалось, что Долина потеряла квартиру в результате действий телефонных мошенников. Отмечалось, что квартира певицы была продана за 112 миллионов рублей, а вырученные деньги ушли преступникам. Они звонили певице, представлялись «сотрудниками спецслужб», убеждали продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет».

На фоне судов за квартиру певицу начали активно критиковать в соцсетях.