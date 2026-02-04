Собчак и Гузееву могут заставить выплачивать долги покупателям Домогацкого

Телеведущую Ларису Гузееву и журналистку Ксению Собчак могут обязать выплатить долги покупателям балийского застройщика Сергея Домогацкого. Об этом в среду, 4 февраля, рассказали в Mash.

© Вечерняя Москва

На данный момент бизнесмен проходит процедуру банкротства из-за иска пострадавшего — последний остался без обещанной виллы и денег.

Домогацкий не должен возвращать долг, суд принял решение о его реструктуризации. Однако инстанции предстоит рассмотреть еще три аналогичных дела, общая сумма ущерба — 500 миллионов рублей.

Пострадавшие уверены, что Гузеева и Собчак — соучастницы схемы. Об этом свидетельствуют публичные отзывы и рассказы о предпринимателе. Рекламу телеведущие не маркировали.

Люди готовят требование субсидиарной ответственности знаменитостей по долгам Домогацкого, пока не доказано обратное, уточнили в Telegram-канале.

Бизнесмен Домогацкий, который оказался в центре скандала с недвижимостью, имел криминальное прошлое. В своей книге предприниматель раскрыл, чем он занимался до нашумевшей аферы.