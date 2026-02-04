Охранник пытался прогнать с красной дорожки исполнительницу песни «Сигма-бой»

Охранник не узнал исполнительницу песни «Сигма-бой» Марию Янковскую и пытался прогнать ее с красной дорожки. Соответствующие кадры в среду, 4 февраля, появились в Сети.

На опубликованном видео можно увидеть, как охранник не пускает певицу на красную дорожку, говоря о том, что все исполнители уже прошли. После этого он поворачивается к ней спиной, преграждая дорогу.

В обсуждении популярной песни появилось две противоборствующие стороны. В частности, депутат Европарламента из Германии Нела Риль предложила запретить песню на Западе, поскольку она пропагандирует «патриархальные и пророссийские взгляды на мир». При этом в России в клипе на трек увидели сексуализацию детей. О чем песня «Сигма-бой» и почему она могла так «выстрелить», разбиралась «Вечерняя Москва».

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что у депутатов Госдумы есть более важные вопросы на повестке дня, чем обсуждение песни «Сигма-бой».