«Тату», страшная болезнь мужа и конфликт: как живет Лена Катина

Певица Лена Катина рассказала, что познакомилась с будущим мужем Дмитрием Спиридоновым, когда он серьезно болел, а также поделилась подробностями конфликта со второй участницей группы «Тату» Юлией Волковой. Что происходит в жизни артистки, разбиралось издание News.ru.

Онкология

По словам Катиной, они с Дмитрием Спиридоновым встретились, когда тот болел онкологией. Пара вместе с 2022 года.

«Это было непростое для Димки время. Я почему-то, не знаю почему, была уверена в том, что все будет хорошо. Дима ужасно эмоциональный человек. То есть там «выше крыши», все чересчур, все гипер. Это было понятно с самого начала», — призналась певица.

Она отметила, что иногда у них с мужем бывают конфликты, но они стараются обсуждать все, что их не устраивает.

Распад «Тату»

Лена Катина и Юлия Волкова не смогли справиться с разногласиями, когда вместе пели в популярной группе «Тату». По словам Катиной, их ссора произошла именно из-за поведения Волковой, в том числе и грубых публичных высказываний.

«Наше дальнейшее сотрудничество стало абсолютно невозможным. (…) Юля поставила мне ультиматум. Она отказалась продолжать со мной сотрудничество, если я не подчинюсь ей и ее команде во всех вопросах, касающихся творчества», — пояснила артистка.

Почему группа «Тату» решила воссоединиться?

При этом летом 2025 года группа «Тату» анонсировала свое воссоединение. Волкова и Катина сообщили в соцсетях, что поклонники давно просили их вернуться на сцену, и они решили порадовать фанатов.

Однако продюсер Павел Рудченко уверен, что все дело в деньгах и в том, что отдельно «черненькая» и «рыженькая» оказались далеко не так востребованы, как когда пели дуэтом.

«Лена выпускала синглы, записывала альбомы, пыталась петь живьем с коллективом музыкантов. Юля также предпринимала попытки петь и записывала альбом. Но сольные карьеры не были столь успешными», — констатировал продюсер.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что «Тату» (t.A.T.u.) заработает около 30 миллионов рублей на продаже билетов на свой первый за долгое время концерт в Москве. При этом, по информации СМИ, у артисток «достаточно скромный райдер». Они предпочитают ездить на любой иномарке не старше трех лет, требуют отдельную гримерную комнату и визажиста. В самой гримерке должны быть сливки, несколько видов алкоголя, в том числе коньяк Hennesy X.O и водка Kaufmann. Также необходимы набор из бутербродов без морепродуктов, фрукты и шоколад.