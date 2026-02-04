«Это подстава!»: Волочкову разгневал скандальный эфир о ее личной жизни

Анастасия возмущена выходом несогласованного сюжета про ее отпуск на Мальдивах. Балерина уверена, что телевизионщики намеренно воспользовались ее доверчивостью.

Январский отпуск Анастасии Волочковой на Мальдивах завершился неприятностями. Балерина провела на островах две недели. Компанию ей составил молодой танцор Марчел Абаби. Один день отдыха звезда выделила для съемочной группы популярного канала. Артистка искренне верила, что они готовят красивый репортаж о ее путешествии. Анастасия даже заранее благодарила журналистов на странице личного блога.

Когда выпуск вышел в эфир, балерина разочаровалась. Увиденное привело Волочкову в бешенство — зрителям показали нарезку ее старых скандалов. Большую часть времени заняли провокационные и нелепые кадры с Никитой Джигурдой. О самом мальдивском вояже в программу вошли лишь короткие фрагменты.

Волочкова не стала молчать и публично пристыдила руководителя команды Анжелику. Балерина заявила, что материал с ней не согласовали. По ее словам, телевизионщики напросились к ней в гости, обещая выпуск о красоте и искусстве. В итоге звезду выставили в неприглядном виде.