Умер участник группы «Песняры» Георгий Портной

Певица Наталья Штурм во вторник, 3 февраля, сообщила, что потеряла своего концертного директора Георгия Портного, который также являлся музыкантом группы «Песняры».

© Вечерняя Москва

Она отметила, что у мужчины были проблемы с сердцем.

— Сердечный приступ на улице Москвы, спасти не удалось. Мои соболезнования жене Марине и друзьям. Прощание с Георгием состоится в четверг, 5 февраля, в 11:00 в Савеловском ЦРО. Савеловский проезд, 10. Отпевание — в соседском храме на Миусском кладбище, — написала Штурм на своей странице в социальных сетях.

Георгий Портнов участвовал в составе «Песняров», он играл на клавишных и исполнял партии бэк-вокала.