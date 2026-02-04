Полина Диброва обиделась на пошлую шутку Тишко
Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина обиделась на пошлую шутку актера Владимира Тишко. Как сообщает Starhit, инцидент произошел на съемках шоу «Тайный миллиардер», которое выйдет на телеканале СТС.
В один из дней Полина поинтересовалась у артиста, почему команда не обсудила с ней одно из своих решений.
«А почему мы должны с тобой об этом говорить? Ты интересная, конечно. Вот скажу я тебе "писю покажи", ты покажешь?», — сказал Тишко в ответ.
Диброва не оценила эту шутку, а сам Владимир после разговора обсудил ситуацию с другими участниками.
«Она, как пава, сидит, такая вся медленная и величавая, на всех посматривает, про писю ей не скажи», — сказал актер.
Ранее Диброва призналась, что ее возлюбленный, бизнесмен Роман Товстик ревнует ее и «напрягся», узнав, что ей прочат роман с одним из участников «Тайного миллиардера». Отмечалось, что симпатию к 36-летней женщине проявляет фитнес-тренер Василий Смольный.