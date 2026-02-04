«Она ко мне приезжает»: Киркоров рассказал, как проводит время с Бузовой

Певец Филипп Киркоров поделился тем, как они вместе проводят время с телеведущей Ольгой Бузовой, и похвалил ее за кулинарное мастерство. Слова артиста приводит «Пятый канал».

Киркоров заметил, что Бузова отлично готовит, и ему очень нравятся их совместные ужины.

«Когда мы с ней ужинаем, когда мне она готовит, это просто потрясающе! Равиоли, пельмени, вареники…Борща она мне варит прекрасного… И суп грибной она прекрасно готовит. Я приезжаю в гости к ней да, мы проводим время. Ну, иногда она ко мне приезжает», — поделился артист.

Сама же Бузова с улыбкой подчеркнула, что далеко не каждому удается побывать у нее в гостях и попробовать ее борщ, так как дом — «это ее замок», и там бывают только избранные. В ответ Киркоров заявил, что «его дом — это ее дом».

Ранее Киркоров и Бузова привлекли к себе внимание на концерте Димы Билана. Фанаты сняли, как артисты целовались. Позднее появилась информация о том, что Филипп Киркоров приревновал Ольгу Бузову во время съемок «Лунных мелодий Кима Брейтбурга». Сама Бузова отреагировала на это с юмором, назвав артиста «ревнушкой».