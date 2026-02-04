«Мужчина-модель» и VIP-гость: какие российские звезды оказались в «файлах Эпштейна»

В опубликованных судебных документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна упоминаются имена нескольких российских знаменитостей. Об этом сообщает Shot, изучив архивы.

Согласно документам, в 2014 году бывший советник Билла Гейтса Борис Николич направил Эпштейну список самых известных женщин России, с которыми тому «обязательно нужно встретиться». В письме Алла Пугачева была указана как «самая популярная женщина России». Однако, по данным издания, финансист не проявил к ней интереса, и приглашения для нее не последовало.

Также в материалах фигурирует история, связанная с группой «Иванушки International». Одна из спутниц Эпштейна рассказала ему, как в 1995 году, будучи 6-летней девочкой, познакомилась на концерте с 24-летним мужчиной-моделью, который пообещал на ней жениться, когда она вырастет. По ее утверждению, спустя несколько месяцев этот мужчина стал участником группы. Источники издания предполагают, что речь могла идти о солисте Кирилле Андрееве.

Еще одним упомянутым лицом стал режиссер Тимур Бекмамбетов. В 2017 году его рассматривали в качестве возможного VIP-гостя на закрытой вечеринке на Кубе, задуманной как встреча «нестандартно мыслящих» людей. Вместе с ним в списке приглашенных значились американский иллюзионист Джефф Макбрайд и британский лыжник Эдди Эдвардс. Данные об этом мероприятии стали публично известны только после раскрытия «файлов Эпштейна».