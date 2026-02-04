Известная украинская актриса пристыдила звезд за показ роскошной жизни во время СВО

Известная украинская актриса Олеся Жураковская пристыдила звезд за показ роскошной жизни во время украинского конфликта. Об этом пишет «Обозреватель».

В частности, актриса раскритиковала своих коллег по цеху, которые «во время кровавой войны продолжают кичиться роскошной жизнью и отдыхами в социальных сетях». По ее мнению, таким поведением звезды проявляют максимальное бессердечие к согражданам.

Артистка убеждена: имея влияние на большую аудиторию, отечественные знаменитости могли бы распространять полезные нарративы и призывать людей помогать фронту, а не показывать «сладкую жизнь».

