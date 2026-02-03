Особняк Билли Айлиш потребовали отдать индейцам

Пламенная речь на церемонии вручения премии «Грэмми» обернулась для Билли Айлиш неприятным сюрпризом. О произведенном эффекте пишет газета Daily Mail.

В своей благодарственной речи после награждения певица выступила против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа.

«Как бы я ни была благодарна, я, честно говоря, не считаю нужным говорить о чем-либо, кроме того, что на украденной земле никто не может быть нелегалом», — сказала Айлиш.

Однако после своего смелого заявления вместо поддержки поп-звезда столкнулась с обвинениями в лицемерии и угрозой лишиться собственного дома. Пользователям сети во главе с политическим обозревателем Эриком Догерти стало известно, что особняк Айлиш стоимостью три миллиона долларов располагается на бывших землях индейского племени тонгва. Данное племя исторически проживало на территории Большого Лос-Анджелеса. Теперь интернет-пользователи призывают артистку придерживаться высказанной позиции и вернуть поместье коренному народу, либо разместить в нем мигрантов.

