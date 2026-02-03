Запись разговора Долиной с мошенниками появилась на черном рынке

Мошенники выставили на черном рынке шестичасовую запись разговора певицы Ларисы Долиной с мнимыми сотрудниками спецслужб, пишет Telegram-канал Mash.

Журналисты заметили, что аферисты просят у владельцев каналов от 7,5 до 11 тысяч долларов (580-850 тысяч рублей) в криптовалюте. В качестве доказательства подлинности они присылают отрывок одного из созвонов.

При запуске файла слышно, как мнимый правоохранитель уговаривает артистку помочь выявить украинских агентов на территории России, которые якобы получили доступ к ее банковским счетам.

Голос, который, предположительно, принадлежит певице, говорит, что для разговора она закрылась в комнате от помощника и домработницы.

Жулик предлагает исполнительнице «провести диагностику» телефона, после этого запись обрывается.

Ранее известный телеведущий Дмитрий Дибров сообщил, что аферисты потребовали от него денег за то, что не опубликуют видео, где он в неприличном виде покидает машину.

Шоумен отметил, что его шантажировали роликом, вымогали деньги. Он добавил, что не выплатил мошенникам деньги, и не собирается платить впредь.