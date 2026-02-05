Киба флиртовала с миллионером еще до официального разрыва с Лепсом

Народный артист России Григорий Лепс и блогерша Аврора Киба расстались еще в декабре 2025 года. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на друга 20-летней девушки.

По словам инсайдера, на протяжении долгого времени пара просто скрывала расставание, однако он не объяснил причину подобного решения.

«Во всяком случае, в декабре Аврора уже начала активно ходить в клубы», — пояснил друг Кибы.

Также источник раскрыл, что на предпраздничных зимних мероприятиях Киба уже «флиртовала» с другими мужчинами, среди которых миллионер Влад Дубровский. Однако их общение не переросло в нечто большее.

5 февраля 2006 года Аврора Киба празднует свое 20-летие. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) девушка поделилась архивными фото и призналась, что встречает этот день с надеждой на искренность.

«Сегодня мне 20! Жизнь только начинается, а уже столько всего! <...> Я рада, что родилась именно там, где должна была. Одно имя чего стоит! Дальше — больше!» — написала она.

25 января 19-летняя Аврора Киба сообщила о расставании с Григорием Лепсом в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что на их общем пути было много «доброго, теплого и хорошего», а отношения закончились «на ноте благодарности и взаимоуважения». По словам Кибы, она и Лепс останутся близкими людьми, но каждый готов идти дальше своей дорогой.

Лепс впервые появился на публике с Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Позже девушка разместила в личном блоге фотографию кольца с бриллиантом, подаренного певцом. Она подписала снимок: «Коротко, но ясно».