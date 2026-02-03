Карьера, детство и тайная личная жизнь: где сейчас Андрей Чернышов

Андрею Чернышову приписывали романы со многими знаменитыми артистками, однако сам он отказывался комментировать сплетни и лишь отмечал, что пока не нашел свою любовь. Как позднее выяснилось, долгие годы он скрывал отношения с Марией Добржинской. Starhit вспомнил жизненный путь актера в день его 53-летия.

Карьера

Андрей Чернышов родился 3 февраля 1973 года в Киеве, а через несколько лет перебрался с семьей в забайкальский поселок Сюльбан. Отец мальчика был директором школы, а мама классным руководителем, а также заведовала детским театром. Чернышов нередко заглядывал на репетиции и привлекался к участию в спектаклях.

Сцена увлекла юношу и в итоге он решил поступить в один из театральных вузов Москвы. Первая попытка оказалась неудачной и в течение года Андрей работал в драмтеатре Киева в качестве подсобного рабочего. Только после этого он смог поступить в «Щепку». При этом сам актер признавался, что в первые годы учебы был «деревянным», а все его задумки оказывались бездарными. Несмотря на это, Римма Солнцева настолько верила в потенциал воспитанника, что вступилась за него, когда молодого человека планировали отчислить.

Первый опыт в кино Чернышов получил еще после второго курса, когда с командой каскадеров отправился в Ялту на съемки «Макарон смерти». После окончания вуза он попал в труппу «Ленкома», где восемь лет играл в массовке, пока не дождался заметных ролей. Еще через четыре года актер покинул подмостки.

Перелом в карьере артиста произошел после съемках в рекламе пива. В ролике актер говорил простую фразу: «Хочешь, я угадаю, как тебя зовут?» Именно благодаря этому его лицо стали узнавать прохожие и режиссеры. Уже вскоре он снялся в телефильме «Свободная женщина», а после появился в проектах «Пан или пропал», «Маяковский. Два дня», «Маргарита Назарова».

Кроме того, актер участвовал в телешоу: «Две звезды», «Король ринга» и «Лед и пламень». Он также вел программу «Антология преступлений» и передачу «Легенды кино», что сделало его еще более популярным.

Приписываемые романы

В студенческие годы артист был влюблен в однокурсницу, однако отношений не вышло. Чернышов признавался, что хотел вручить ей подарок с запиской о том, что будет любить ее и через 10 лет, но так и не сделал этого. Чувства же со временем прошли.

«Другая девушка помогла мне понять, как важно быть самим собой, принимать себя таким, какой есть, не подражать никому, не пытаться из себя кого-то строить. Эти отношения тоже не сложились. Значит, так должно было случиться», — признавался артист.

В 00-е годы Чернышову приписывали множество романов, и с Еленой Кориковой, и с Анной Снаткиной. Позднее распространились слухи о связях со Светланой Ходченковой и Натальей Громовой. При этом сам актер отказывался от комментариев, поскольку уверен, что отношения — его личное дело.

Чернышев признался, что долгое время испытывал страх перед сценой

Тайная любовь

В редких интервью вплоть до 2016 года Андрей отмечал, что пока не нашел подходящую невесту, но, как оказалось, это было не так. Около 10 лет он скрывал отношения с Марией Добржинской. Их первая встреча состоялась еще в «Щепке», а второй раз судьба свела их уже в театре — Андрей увидел Марию в спектакле «Чао». Коллеги стали приятелями и встречались все чаще, пока не поняли, что подходят друг другу.

«Убеждена: начнись наш роман сразу, бурно, я бы Андрея не оценила, и сегодня мы не были бы вместе. Препятствия даются не в наказание, а для того, чтобы жизнь в конечном счете сложилась правильно», — говорила Добржинская.

По словам Марии, пара не стремилась скрыть роман от общественности, но и не хотела его афишировать. В начале 2017 года влюбленные расписались и обвенчались в Греции, а медовый месяц провели на Кубе. После свадьбы отношения только улучшились, но для полной идиллии не хватало детей. Этот пробел заполнился в 2024 году, когда у супругов родился сын Коля.