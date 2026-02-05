Фанаты Федоровой заподозрили, что ее отказ от титула «Мисс Вселенная» связан с Эпштейном

Телеведущая Оксана Федорова могла отказаться от титула «Мисс Вселенная» из-за скандального миллиардера-финансиста Джеффри Эпштейна. Комментарии опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Блогерша Алина Валамат-Заде выложила видео, где выдвинула теорию, согласно которой Оксана Федорова отказалась от титула, потому что боялась, что Дональд Трамп пригласит ее на встречу с Джеффри Эпштейном. Телеведущая объясняла свое решение необходимостью защитить диссертацию по юридическим наукам, однако интернет-пользователи предположили, что она действительно могла скрыть истинную причину.

«Выкрутилась. Повезло. Сколько сейчас роликов попадаются про дело Эпштейна, где девушки находят свои имена в файлах... И сколько еще таких, как он, следят или выбирают жертв?», «Она выжившая», «По реакциям прямо очевидно, да и по словам Трампа тоже», — писали фанаты под видео.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов также представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.