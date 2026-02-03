«Будет по справедливости»: сестра Гуфа о суде над артистом

Сестра рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Ольга Долматова высказалась о суде по делу о грабеже. Об этом сообщает Starhit.

3 февраля в Наро-Фоминском районном суде состоялось очередное слушание, на котором свидетели давали показания. Потерпевший на заседание не явился, из-за чего приговор огласить не смогли. Следующее заседание состоится в пятницу, 6 февраля.

«Все будет по справедливости», — высказалась Долматова о суде.

Сестра рэпера добавила, что переживает за брата и не будет разглашать его секреты. Сам музыкант вышел из зала суда молча, сел в черный фургон и удалился под громкую музыку.

Напомним, что инцидент с участием Гуфа произошел в бане в деревне Малые Горки в октябре 2024 года. Согласно материалам дела, у Долматова произошел конфликт с мужчиной, в ходе которого он вместе со вторым фигурантом дела похитил у потерпевшего телефон. При этом Саруханян якобы удерживал его руки, а рэпер ударил оппонента по лицу и угрожал ему.

Причина конфликта достоверно неизвестна. По одной из версий, рэпер якобы приставал к администратору, а по другой — отказался оплачивать услуги комплекса.