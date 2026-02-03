Аллу Пугачеву обнаружили в «файлах Эпштейна»

Певица Алла Пугачева упоминается в документах, опубликованных по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает aif.ru.

Имя певицы встречается в письме от Бориса Николича — врача, венчурного инвестора и бывшего главного советника по науке и технологиям миллиардера Билла Гейтса. Финансист хотел сделать Николича одним из наследников своей бизнес-империи.

Письмо с упоминанием Пугачевой было отправлено 13 января 2014 года и имело название «Миссия выполнена для некоторых». В тексте была полная перепечатка статьи The Times под заголовком: «Раскрыто: самые уважаемые люди мира».

В самой статье рассказывается, что Гейтс стал самым уважаемым человеком в мире по глобальному опросу YouGov. Дальше следует перечень из знаменитостей, которые были признаны наиболее уважаемыми в своих странах. В статье указывается, что к 2014 году в России половину топ-10 наиболее уважаемых личностей составляют женщины, в том числе и Пугачева.

Имя Жириновского нашли в файлах Эпштейна

Николич оставил статью без комментария. Неизвестно, на что именно он намекал. Не исключено, что это был намек или шутка в контексте их постоянных тем для обсуждения. Возможно, пересылка была связана из-за упоминания Гейтса в статье.