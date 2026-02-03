Слухи о романах и свадьба с Янковским: личная жизнь Дианы Пожарской

Творческая биография Дианы Пожарской началась еще в студенческие годы, однако в последние годы зрители больше интересовались ее личными делами. В день 34-летия актрисы Starhit вспомнил слухи о ее романах и рассказал, как она нашла настоящую любовь.

Карьера

Диана Сиволобова родилась 3 февраля 1992 года в Волжском. Сменить фамилию на Пожарскую она решила уже с началом актерской карьеры — ее носил прадедушка знаменитости. В детстве любимым занятием Дианы стали спортивные бальные танцы, и она смогла стать кандидатом в мастера спорта. Сменить направление ее заставила серьезная травма колена.

Сперва Диана хотела пойти в журналистку, однако в последний момент решилась подать документы во ВГИК. Уже на последнем курсе она дебютировала на экране, появившись в комедии «Озабоченные, или Любовь зла». Следом она появилась в картинах «Вечный отпуск», «Дед мороз. Битва магов», «Затмении».

Уже после для Пожарской наступил звездный час — она получила роль горничной Дарьи Канаевой в продолжительном проекте «Отель "Элеон"». Позднее она появилась в детективе «Живой», в драме «На краю» и в «Посольстве». Были и зарубежные работы — сериал Trying и фильм «Жар-птица».

Первый брак и слухи о романах

Пожарская отличалась от некоторых коллег нежеланием освещать личную жизнь. Точную дату ее свадьбы с режиссером Артемом Аксененко поклонники так и не узнали — известно только то, что это был 2016 год. Однако факт замужества не помешал зрителям приписать Диане роман с Милошем Биковичем, хотя звезды не раз подчеркивали, что их связывает только дружба.

Супруг периодически снимал Диану в своих фильмах, например, в «Посольстве» и «Лапси». С одной стороны, актриса радовалась новым ролям, но с другой — легким сотрудничество она не считала. Она уверена, что мужу и жене крайне сложно работать на одной площадке.

Новые сплетни разгорелись после съемок в фильме «Жара». Тогда окружающие обсуждали общение Дианы с коллегой Александром Кузнецовым. В любом случае, их общение не вылилось во что-то предосудительное.

Свадьба с Янковским

Последним совместным проектом для Дианы и Артема Аксененко стала «Тайна», ведь затем актриса приступила к съемкам «Чемпиона мира», где встретила Ивана Янковского. Между артистами сразу пробежала искра, однако были ли они на тот момент свободны?

Иван несколько лет то сходился, то расходился с Верой Панфиловой, но в 2020 году они окончательно расстались. Тогда на горизонте и появилась Пожарская — после разрыва с Верой артист постоянно лайкал фото коллеги и оставлял ей милые комментарии.

Все стало на свои места, когда Пожарская и Аксененко развелись. Впрочем, режиссер не был похож на брошенного мужа — уже в 2020 году он женился на Анастасии Микульчиной. Уже в начале 2021 года пошли слухи о беременности Дианы от Янковского, из-за чего скрывать роман не было смысла.

«Чтобы снять раз и навсегда все вопросы. Отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство. У нас все хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь», — делилась актриса в микроблоге.

26 июня 2021 года у пары родился сын, которого назвали Олегом, а уже в конце года стало известно, что актеры тайно поженились. Сама артистка признавалась, что во время беременности не вспоминала о работе, хотя декрет не сделал ее затворницей. Например, актриса сопровождала мужа на громкой премьере сериала «Слово пацана» и не заставил отказаться от роли в экшне «Либерея: Охотники за сокровищами». Кроме того, в 2025 году Пожарская появилась в проектах «Кракен» и «Притворись моим мужем».