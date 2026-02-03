$77.0291.25

«Соседи по постели»: Дана Борисова поделилась подробностями личной жизни дочери

Лера Букина

18-летняя Полина Аксенова, дочь телеведущей Даны Борисовой, завершила отношения со своим 35-летним бойфрендом, продюсером Артуром Якобсоном. Об этом сама Борисова рассказала журналистам на премьере фильма «Равиоли Оли», передает «Пятый канал».

«Соседи по постели»: Дана Борисова поделилась подробностями личной жизни дочери
© РИА Новости

Однако, как выяснилось, пара продолжает поддерживать тесный контакт после разрыва. Во время общения с прессой Полина Аксенова отметила, что уже давно финансово независима и даже иногда помогает деньгами матери. На вопрос о поддержке со стороны бывшего партнера она ответила, что они расстались.

Эти заявления, судя по всему, вызвали у Даны Борисовой некоторое недоумение. Телеведущая прокомментировала ситуацию, уточнив, что, несмотря на официальный разрыв, дочь и ее бывший парень по-прежнему проводят ночи вместе.

«Расстались, но ночуют все равно вместе. Соседи по постели, я это называю», — заявила Борисова.

Дана Борисова пожаловалась на дочь: "Она ткнула меня в самое больное"

Ранее Полина обвинила свою мать в том, что она якобы не дает девушке строить карьеру и вставляет палки в колеса. Полина опубликовала в личном блоге переписку с отцом, в которой рассказала, что Дана решила ей насолить.