«Соседи по постели»: Дана Борисова поделилась подробностями личной жизни дочери

18-летняя Полина Аксенова, дочь телеведущей Даны Борисовой, завершила отношения со своим 35-летним бойфрендом, продюсером Артуром Якобсоном. Об этом сама Борисова рассказала журналистам на премьере фильма «Равиоли Оли», передает «Пятый канал».

Однако, как выяснилось, пара продолжает поддерживать тесный контакт после разрыва. Во время общения с прессой Полина Аксенова отметила, что уже давно финансово независима и даже иногда помогает деньгами матери. На вопрос о поддержке со стороны бывшего партнера она ответила, что они расстались.

Эти заявления, судя по всему, вызвали у Даны Борисовой некоторое недоумение. Телеведущая прокомментировала ситуацию, уточнив, что, несмотря на официальный разрыв, дочь и ее бывший парень по-прежнему проводят ночи вместе.

«Расстались, но ночуют все равно вместе. Соседи по постели, я это называю», — заявила Борисова.

Дана Борисова пожаловалась на дочь: "Она ткнула меня в самое больное"

Ранее Полина обвинила свою мать в том, что она якобы не дает девушке строить карьеру и вставляет палки в колеса. Полина опубликовала в личном блоге переписку с отцом, в которой рассказала, что Дана решила ей насолить.