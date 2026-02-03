Ольга Бузова рассказала о рождении крестного сына

Певица Ольга Бузова снялась в фильме и по такому случаю пригласила журналистов на премьеру. В процессе разговора она вспомнила, как проходили её пробы. По стечению обстоятельств они совпали с родами её лучшей подруги Марии Погребняк.

"Я еду на пробы, и тут мне пишет моя подруга Маша Погребняк:" Буз, я пошла рожать". Я ей отвечаю: "Девочка моя, с богом! Сразу мне пиши". И я никогда не забуду день рождения моего крестного сына Владимира, потому что в этот момент у меня были пробы. Мы пробовали и других актёров, это была длинная история, часа 3-4 заняло. И вот я беру телефон, а там сообщение от Маши: "Я родила"! Я пишу: "Я закончила. Выезжаю к тебе". И это вообще фантастика, как по-разному жизни двух подружек соединились в один день. У меня и пробы прошли успешно, и Машенька родила мне крёстного сына", - рассказала Бузова.

Напомним, что Мария Погребняк была замужем за футболистом Павлом Погребняком и родила от него троих сыновей. Три года назад она развелась и снова вышла замуж, на этот раз за бизнесмена и хоккеиста Игоря Головинского. У пары родился сын, которого спустя несколько месяцев крестила Ольга Бузова.

Кстати, ребёнок появился на свет крупным. По словам Марии, врачи удивлялись, "как он в ней поместился".