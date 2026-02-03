Куртукова рассказала, как относится к куршевелевским гуляньям под «Матушку»

Певица Татьяна Куртукова рассказала РИА Новости, что не чувствует особого волнения из-за того, что российские туристы отдыхают в Куршевеле под ее песню «Матушка-земля».

© Соцсети

Куртукова дала понять, что для нее главное — это то, что слушатели знакомятся с ее творчеством и любят его. Неважно, в каком роскошном отеле они наслаждаются ее композициями.

«Никак не отношусь. Я очень благодарна за внимание ко мне и моим песням, за признание. А где именно слушать музыку, люди сами решат», — высказалась артистка.

7 января стало известно, что российские знаменитости встретили рождественский сочельник на французском горнолыжном курорте Куршевель под песню «Матушка-земля» Куртуковой.

За диджейским пультом находился сам DJ Smash, который исполнил свой сет, в который, как всегда, вошла песня Moscow Never Sleeps. Вечеринку посетили владельцы White Rabbit Family Борис и Ирина Зарьковы, а также бывшая супруга экс-вице-губернатора Самарской области Ксения Лукаш, блогер Инесса Шевчук и другие.

В январе прошлого года песню «Матушка-земля» также включали в ресторанах французского горнолыжного курорта. Композицию можно было услышать в ресторане Cap Horn, который называют старейшим на курорте. После этого диджей поставил композицию Артура Пирожкова.