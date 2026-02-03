На процессе над рэпером Гуфом огласили его характеристику

Характеристику на рэпера Гуфа огласили на судебном заседании в Наро-Фоминском городском суде. Напомним, Алексея Долматова судят за грабеж, совершенный во время визита в сауну в компании друзей.

В ходе оглашения характеристики выяснилось, что Долматов не состоит на учете в ПНД, не обращался за медпомощью к врачам. Также на него не поступало жалоб от соседей.

Похожие данные были оглашены и на второго обвиняемого, приятеля Гуфа Геворка Саруханяна. Он судим, но судимость погашена, проходил военную службу, на учете в ПНД не состоит.

После этого очередное заседание закончилось.

На процесс приехала сестра Алексея Долматова Ольга — поддержать брата морально. Она заявила, что очень волнуется и переживает за родственника.