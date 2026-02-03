Скандальный развод и новая любовь: что известно о личной жизни Федора Федотова

Актер Федор Федотов впервые появился в компании своей новой девушки Тины Стойилкович. Как сообщает Starhit, артист признался, что настолько влюбился в артистку, что уже сделал ей предложение руки и сердца.

Федотов развелся со своей супругой Анастасией Грибановой, которая в 2022 году родила ему дочь Ульяну. Инициатором разрыва стала сама актриса — суд расторг брак зимой 2024 года. Несмотря на решение суда, конфликт не прекратился. Анастасия утверждает, что Федор прекратил финансовую поддержку ребенка, из-за чего ей пришлось обратиться в суд, чтобы добиться выплат на содержание несовершеннолетней дочери.

С новой девушкой Федотов появился на премьере сериала Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит». Он рассказал, что уже сделал предложение Стойилкович.

«Я сделал ей предложение в Белграде, ее родном городе, который она так любит, обожает семейный очаг, родителей… В этом мы с Тиной похожи», — сказал актер.

Федотов признается, что у него с Тиной «обо всем живой диалог», а обсудить с невестой можно все что угодно — от сериала до футбольного матча. Именно Стойилкович рассказала ему о легендарном сербском клубе «Партизан», а Федор поведал ей все, что знал о «Барселоне».

Актер подчеркнул, что Тина — стойкий, цельный и умный человек, который не устает идти вперед. Захотев стать актрисой, она поехала в другую страну и не зная языка смогла поступить в театральный вуз.