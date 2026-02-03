Катя Гордон осудила критику в сторону Аллы Пугачёвой

Несколько лет назад Катю Гордон глубоко возмутили жёсткие высказывания журналистки Маргариты Симоньян в адрес Аллы Пугачёвой и её супруга. В недавнем интервью Ксении Собчак юрист сообщила, что свою позицию не изменила. Однако особое внимание Гордон уделила тому, как об Алле Пугачёвой высказываются на телевидении.

© Соцсети

«Когда на федеральном канале из легенды делают старуху, считаю это подлостью. При том, что за это время я пересмотрела своё отношение к Галкину (Признан иноагентом в РФ). Я к нему отношусь сегодня негативно. Считаю, что это такие люди с двойным стандартом, которым одна кровь пачкает, а другая нет. Но Аллу Борисовну я считаю столпом масштабнее и Симоньян, и меня, и вас», — заявила Катя.

Также в беседе с Ксенией Собчак Катерина Гордон рассказала, что так и не смогла успешно сдать экзамен на получение адвокатского статуса. Причём, как подчеркнула юрист, это было достаточно несправедливо.