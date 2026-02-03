Катя Гордон осудила критику в сторону Аллы Пугачёвой: «Из легенды делают старуху»
Несколько лет назад Катю Гордон глубоко возмутили жёсткие высказывания журналистки Маргариты Симоньян в адрес Аллы Пугачёвой и её супруга. В недавнем интервью Ксении Собчак юрист сообщила, что свою позицию не изменила. Однако особое внимание Гордон уделила тому, как об Алле Пугачёвой высказываются на телевидении.
«Когда на федеральном канале из легенды делают старуху, считаю это подлостью. При том, что за это время я пересмотрела своё отношение к Галкину (Признан иноагентом в РФ). Я к нему отношусь сегодня негативно. Считаю, что это такие люди с двойным стандартом, которым одна кровь пачкает, а другая нет. Но Аллу Борисовну я считаю столпом масштабнее и Симоньян, и меня, и вас», — заявила Катя.
Также в беседе с Ксенией Собчак Катерина Гордон рассказала, что так и не смогла успешно сдать экзамен на получение адвокатского статуса. Причём, как подчеркнула юрист, это было достаточно несправедливо.