Нетребко, Монеточка* и Моргенштерн*: ради чего сбежавшие артисты разрывают отношения с Россией

Оперная дива Анна Нетребко, певица Монеточка* и рэпер Моргенштерн* (оба включены в реестр иноагентов в России) продают активы и закрывают бизнес, разрывая все отношения с Россией. Ради чего звезды пошли на это, разбиралось издание Life.ru.

Анна Нетребко

Несколько дней назад бывшая российская оперная певица Анна Нетребко направила в ФНС Санкт-Петербурга заявление о ликвидации своего ИП. При этом предпринимательница занималась только одним видом бизнеса — деятельностью в области исполнительских искусств.

В России у оперной дивы были и слава и заработки, в частности в 2021 году она заключила два контракта общей стоимостью более 32 млн рублей. Также за выступления ей платили до 6 млн рублей. Значительные суммы певица зарабатывала и на корпоративах. Известно, что только за одно такое выступление для крупной российской компании прима Мариинки получила 120 тыс. евро (около 11 млн рублей).

В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга российских деятелей искусства. Одновременно, по данным журнала, она являлась самым высокооплачиваемым музыкантом России, заработав за тот год 7,5 млн долларов.

Однако в 2022 году после начала спецоперации от сотрудничества с артисткой стали отказываться крупнейшие театры мира. Директор Metropolitan Opera требовал от Нетребко отречения от поддержки российского правительства, затем его примеру последовал и глава Баварской оперы, изгнавший певицу из театра.

В итоге на своей странице в соцсетях оперная певица на английском языке выступила с категорическим осуждением СВО. Она писала, что на самом деле она не близка с президентом России и с ним «встречалась всего несколько раз за всю жизнь», а также заметила, что живет в Австрии и является там налоговым резидентом, отмечает издание.

В октябре 2024 года Нетребко появилась в Немецкой государственной опере, в ноябре — в «Гримальди-форум» в Монако и миланском театре «Ла Скала», а в этом сентябре в лондонском «Ковент-Гарден»

Монеточка*

В отличие от Нетребко, певица Монеточка* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) на концертах кричит проукраинские лозунги, размахивает флагами и открыто собирает деньги для Вооруженных сил Украины. После того, как в январе 2023 года Минюст внес ее в реестр иноагентов, артистка продала недвижимость в Басманном районе Москвы.

Позднее стало известно, что родители артистки - 60-летний Андрей и 59-летняя Елена Гырдымовы – также продали свою трехкомнатную квартиру в Екатеринбурге и переехали к дочери в Литву. Стоимость их жилья оценивается примерно в 15 миллионов рублей. Часть вырученных средств они разместили на вкладах в России, заработав на процентных ставках.

В Литве, по информации осведомленных источников, Андрей Гырдымов, имеющий большой стаж инженера-строителя, ищет работу в строительной сфере. А Елена Гырдымова решила попробовать себя в стендапе.

При этом сама Монеточка* в своих интервью признавалась, что испытывает тоску по Родине. Однако она не делает положенную по закону маркировку своих публичных материалов, и ее уже дважды штрафовали за это на 30 тыс. рублей. В мае же прошлого года певица закрыла свое ИП с деятельностью в области исполнительских искусств.

То, что Монеточка* не может обеспечить старость родителей в Литве, говорит о том, что дела с доходами у нее идут совсем не так радужно, констатировало издание.

Моргенштерн*

Алишер Моргенштерн* уехал из России не по политическим мотивам, а после заявления председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что он может быть связан с торговлей запрещенными веществами. Музыкант сейчас живет в Дубае и также активно выступал против спецоперации.

В конце августа 2025 года в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан пришло заявление о намерении Моргенштерна* ликвидировать свое ИП.

«Теперь в России у него нет бизнес-активов, лишь права на два товарных знака: «Моргенштерн» и «Кайф» — под таким названием работали его рестораны и одноименное ООО. Из учредителей фирмы рэпер вышел еще в 2020 году, при этом сейчас этот товарный знак ими не используется», - отмечается в статье.

Напомним, что ранее рэпер жаловался, что жизнь за границей оказалась не такой радужной, как он ожидал. Музыкант отмечал «отсутствие человечности» в новой среде, обращался за медпомощью из-за депрессии и публично просил прощения у жителей России. Моргенштерн* также признавал, что его гонорары резко упали, а желание вернуться домой звучит в его словах все чаще.

* Внесены Минюстом РФ в список иноагентов.