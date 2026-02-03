Артистка и сама прекрасно знает о собственных несовершенствах. Но терпеть не может, когда ей публично указывают на них.

66-летняя Лариса Гузеева подверглась нападкам из-за внешности. Актриса умело отразила «атаку» хейтеров, чтоб и другим неповадно было.

На странице в соцсети звезда «Жестокого романса» разместила свежее фото со своим давним другом, актером Эвклидом Кюрдзидисом. «Я не выбираю для себя одиночество — мне там холодно. Мой Эвклид. Мой дорогой друг», — подписала она снимок, на котором позирует в шубе, белоснежном теплом платке и стильных уггах из кожи синего цвета.

Однако подписчиков заинтересовала не столько нежная дружба замужней Гузеевой с импозантным мужчиной, сколько ее фигура. Некоторые начали отпускать язвительные замечания в адрес артистки, которая, по их мнению, заметно располнела и теперь пытается маскировать проблемы с весом с помощью свободных одежд и умелого позирования.

