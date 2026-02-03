Лариса Долина может купить новую квартиру в скором времени

Совсем скоро Лариса Долина может купить новое жильё, закрыв вопрос с арендой квартиры. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на директора артистки Сергея Пудовкина. Он намекнул, что уже в ближайшем будущем вопрос с квартирой будет решён, а Лариса Александровна после всех пережитых трудностей сможет выдохнуть.

© Super.ru

«Ситуация была болезненная для всех. Но она закончена. Закончена финально… Хотя здоровье и нервы не вернешь. Это касается всех участников этой очень непростой истории. Уверен, что в ближайшем будущем Лариса Александровна окончательно решит тот самый квартирный вопрос», — высказался Пудовкин.

Он также отметил, что сейчас Долина много и усердно работает. Её родные — дочь Ангелина и внучка Саша — поддерживают её.

Напомним, пару недель Лариса Долина была окончательно выселена из квартиры в Хамовниках после затянувшихся разбирательств с покупательницей. Известно, что Полина Лурье уже въехала в жильё и даже сменила замки. Долина тем временем живёт на съёмной квартире и надеется, что в будущем сможет позволить себе купить собственную.