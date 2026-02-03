«Он папа до мозга костей»: Диброва мечтает о ребенке от Романа Товстика

Полина раскрыла истинное отношение сыновей к новому возлюбленному. Она также озвучила свою позицию относительно рождения четвертого ребенка.

После громкого развода Полина Диброва обрела новую волну популярности. Многодетная мама начала активнее вести личный блог и чаще делиться подробностями отношений с бизнесменом Романом Товстиком. Более того, недавно ее пригласили поучаствовать в съемках нового реалити-шоу. В преддверии премьеры Полина пообщалась с журналистами «Леди Mail» и откровенно рассказала о переменах в личной жизни.

Сейчас возлюбленные живут в загородном доме. Вместе с ними находятся и их дети от прошлых браков. По словам Полины, ее сыновья очень тепло приняли Романа. Конфликтов или недопониманий в семье не возникало.

«У Романа замечательные отношения с моими детьми. По-другому и быть не могло, ведь Рома — такой папа до мозга костей и ему не составляет труда наладить контакт с ребенком любого возраста», — поделилась Диброва.

В ходе беседы речь зашла и о дальнейшем расширении семьи. Полина призналась, что не боится снова стать мамой. Она с удовольствием родит четвертого ребенка, если так сложится судьба. На будущее у Дибровой амбициозные планы, в которых есть место и карьере, и семейному счастью.